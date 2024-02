Rioleringsproblemen Stadhuis opgelost, gebouw vanaf donderdag weer open

Foto: Rieks Oijnhausen

De problemen met de riolering in het Stadhuis zijn opgelost. Dat laat de gemeente Groningen weten.

“Het euvel is verholpen”, laat gemeentewoordvoerder Corien Koetsier weten. “De afgelopen dagen is er onderzoek gedaan en daaruit is gebleken dat er sprake was van een lekkage onder het Stadhuis. Dit lek is gerepareerd. Vandaag is de installatie getest en daaruit blijkt dat alles weer naar behoren werkt. Daarom hebben we besloten dat het Stadhuis vanaf donderdagochtend weer open kan.” Om de problemen op te lossen werd er de afgelopen dagen een gat gegraven voor het Stadhuis.

De problemen kwamen vorige week woensdag aan het licht. De toiletten wilden niet meer goed doorspoelen, waarna een bedrijf aan de slag ging om de verstopping te verhelpen. Dat lukte niet waardoor besloten moest worden om het avondprogramma van de Politieke Woensdag te schrappen. Onder andere een commissievergadering over Warmtenet, in de nog te realiseren woonwijken Stadshavens en Suikerzijde, kon daarom niet doorgaan. Voor de afgelaste vergaderingen wordt een nieuwe datum gezocht.