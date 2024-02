Ring West in maart klaargemaakt voor ‘Operatie Ring Zuid’

Het nieuwe vrijheidsplein. Foto: Aanpak Ring Zuid

Operatie Ring Zuid nadert: van 22 maart tot 2 september sluiten delen van de ringweg en het Julianaplein. Dat laat projectbureau Aanpak Ring Zuid weten. Maar daarvoor wordt Ring West begin maart eerst klaargemaakt.

Omdat beide ringwegen in elkaar overlopen spreekt projectbureau Aanpak Ring Zuid alvast van een ‘fase 0’ voor het vernieuwen van Ring Zuid.

Fase 0: van 1 maart tot 23 maart

Vanaf 1 maart gaat de Peizerweg in zuidelijke richting dicht (richting het Vrijheidsplein). Vanaf 8 maart geldt dit ook andersom: van het Vrijheidsplein naar de westelijke ringweg. Op 22 maart is dit stuk tussen Vrijheidsplein en Peizerweg in beide richtingen weer open.

Op 21 maart gaat de Leonard Springerlaan open (vanaf Martiniplaza). Het is een nieuwe aansluiting zonder verkeerslichten, waar je zowel de Ring West op kan, als ook onder het viaduct door naar Drachten kan rijden. De Leonard Springerlaan is straks ook te bereiken vanaf het Vrijheidsplein.

22 maart tot 2 september: Operatie Ring Zuid

Op 22 maart begint Operatie Ring Zuid. Dan is het niet meer mogelijk om vanaf de westelijke ringweg naar het Julianaplein te rijden. Tot 26 april is de ringweg tussen het Julianaplein en het Vrijheidsplein in beide richtingen gesloten.

Op 27 april komt een nieuwe weg vrij: een nieuwe verbindingsboog van de westelijke ringweg naar het Julianaplein. Via die weg naar het Julianaplein wordt voorlopig alleen de richting naar Assen mogelijk. Dat duurt tot 30 augustus.

Vanaf 2 september zijn alle verbindingen tussen het Vrijheidsplein, Julianaplein en het Europaplein op elkaar aangesloten. De oude ringwegen worden daarna nog opgeruimd. Tot slot komen er nog nieuwe fietsverbindingen en wordt het Zuiderplantsoen aangelegd. In 2025 is het project definitief afgerond.