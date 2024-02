Recordaantal van 3.300 deelnemers doet mee aan de Nacht van Groningen: “We raken een snaar”

Foto: Rieks Oijnhausen

Ongeveer 3.300 deelnemers hebben zaterdagavond meegedaan aan de Nacht van Groningen. De hardloopwedstrijd werd voor de 22ste keer in de geschiedenis gehouden.

“We kijken terug op een zeer geslaagde avond”, vertelt organisator Johan Meijer van Golazo Noord-Nederland. “We hadden rond de 3.300 deelnemers. Dit zijn er duizend meer dan vorig jaar. Waar al die animo vandaan komt? We hebben het evenement dit jaar, in vergelijking met vorig jaar, een week eerder georganiseerd, waardoor het voor veel mensen goed past in hun voorbereidingen op de Marathon van Rotterdam. En wat ons daarnaast opvalt is dat er ook heel veel jonge mensen deelnemen. Dat maakt ons als organisatie heel blij. Klaarblijkelijk weten we een snaar te raken, weten we mensen te enthousiasmeren om mee te doen.”

Nacht van Groningen

Deelnemers konden vanaf 18.30 uur hun startnummer op de Ossenmarkt ophalen. Om 20.00 uur klonk het startschot voor de 10 Engelse Mijl en de Halve Marathon. Daarna volgde het wegschieten van de deelnemers die meedoen aan de tien en vijf kilometer. De deelnemers volgden een parcours dat uitgezet was via het Noorderplantsoen, waarna men via het Hoge der A en de Oude Boteringestraat weer terug rende naar de Ossenmarkt. De tocht wordt in het donker gelopen waarbij deelnemers gebruik mogen maken van verlichting.

“Met 3.300 mensen zitten we echt op de max”

Volgens Meijer is het evenement zonder problemen verlopen. “Maar de editie van dit jaar bracht wel een uitdaging met zich mee: hoe kunnen we de stroom aan hardlopers en publiek in goede banen leiden. Dat gaf wel iets meer druk.” De vraag is ook in hoeverre het evenement nog kan groeien. Meijer daarover: “Ik denk dat we voor deze locatie, en deze opzet, met 3.300 mensen echt wel ongeveer op de max zitten. De komende tijd gaan we dit evenement evalueren. Daarbij hoort ook de vraag, hoe nu verder? Maar nu is het nog even genieten van deze avond.”