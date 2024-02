Recordaantal deelnemers aan de start bij Nacht van Groningen

Foto: Rieks Oijnhausen

Op en rond de Ossenmarkt vindt zaterdagavond de 22ste-editie van de Nacht van Groningen plaats. Vorig jaar traden er 2.500 deelnemers aan, de organisatie van het hardloopevenement laat weten dat het er dit jaar nog wat meer zullen zijn.

Deelnemers kunnen vanaf 18.30 uur hun startnummer op de Ossenmarkt ophalen. Om 20.00 uur klinkt het startschot voor de 10 Engelse Mijl en de Halve Marathon. Daarna volgt het wegschieten van de deelnemers die meedoen aan de tien en vijf kilometer. De deelnemers volgen een parcours dat uitgezet is via het Noorderplantsoen, waarna men via het Hoge der A en de Oude Boteringestraat weer terug rent naar de Ossenmarkt. Deelnemers rennen in het donker, maar het is toegestaan om verlichting mee te nemen.

OOG Tv maakte afgelopen dagen al kennis met drie deelnemers: Daan, Pepijn en Tom. Deze drie studenten zullen zaterdagavond niet te missen zijn, want zij rennen de tien kilometer achterstevoren. Met de actie willen ze zoveel mogelijk geld inzamelen voor de stichting ALS. De organisatie van de Nacht van Groningen ligt in handen van Golazo Noord-Nederland.

Na afloop van het hardloopevenement vindt op de Ossenmarkt een Apres Run Party plaats met een dj en drankjes.

Bekijk hier de reportage die verslaggever Jetze Koper maakte over de drie studenten die zoveel mogelijk geld willen ophalen voor de stichting ALS: