Raad wil opgeleide student graag behouden in Stad maar twijfel of platform het ideale middel is

De gemeenteraad is eensgezind dat het goed zou zijn dat studenten die in Groningen zijn opgeleid ook in hun eigen stad aan de slag gaan. Er is echter twijfel welke manier daarvoor het meest geschikt is. Een voorstel van Student & Stad en PvdA om een platform op te richten waar alle partijen samenkomen krijgt de handen niet massaal op elkaar.

“Wat ik hier vanavond gehoord heb is ontzettend interessant”, vertelt wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) aan het einde van de vergadering. “Als er gezegd wordt dat werkgevers in onze gemeente geen problemen hebben, dan zou ik zeggen onder welke steen heb je gelegen. Er is een gigantische krapte op onze arbeidsmarkt en we zullen alles uit de kast moeten trekken om dat op te lossen. We hebben veel opleidingen, van mbo tot universiteit, en de vraag is hoe we al die knappe koppen hier vast kunnen houden. En begrijp me goed. Is het erg dat sommigen vertrekken? Nee. Kunnen we iedereen vasthouden? Nee. Als je het belangrijker vindt dat je elders duizend euro meer kunt verdienen, ga lekker naar de Zuidas.”

“Hoe zorgen we er voor dat kleine ondernemers op de radar van studenten komen?”

Bloemhoff: “Maar er zijn ook studenten die hier graag willen blijven en voor interessante en leuke bedrijven willen werken, en in onze bruisende stad willen wonen. Er is een behoefte vanuit werkgevers, en er is een behoefte vanuit de studenten. Werkgevers moeten primair zorgen voor personeel. Maar wat we zien is dat het voor kleine bedrijven moeilijk is om te concurreren met grote partijen in den lande die het arbeidspotentieel als het ware wegsnoepen. Hoe kunnen we er voor zorgen dat deze kleine bedrijven op de radar van de studenten komen? En welke rol kunnen we als gemeente daar in hebben?”

Mirte Goodijk (Student & Stad): “Er leeft een hardnekkig misverstand dat Groningen alleen een leuke stad is om te studeren”

Het behouden van talent. Braingain in plaats van braindrain. Als het aan Student & Stad en de PvdA ligt dan komt er een platform waar onderwijsinstellingen, werkgevers en gemeente samen actief op worden om talent aan bedrijven te koppelen. Mirte Goodijk van Student & Stad: “Vrienden van mij zijn na hun studie linea recta naar de Randstad vertrokken. Er leeft een hardnekkig misverstand. Mensen denken dat Groningen een leuke stad is om te studeren. Maar men heeft het nooit over werken. Dat moeten we veranderen. We zien dat werkgevers en baanzoekers elkaar mislopen. Daarom pleiten wij voor een gecoördineerde branding waarbij we deze partijen samenbrengen. Er zijn nu teveel hapsnap platformen en websites. Alles op één plaats aanbieden zou onze voorkeur hebben.”

Rico Tjepkema (PvdA): “Wij denken dat partijen elkaar mislopen”

Rico Tjepkema van de PvdA: “Ik herken het bij mezelf. Ik was klaar met mijn studie en ik wilde graag in Groningen blijven. Ik had niet die behoefte om naar de Randstad te gaan. Maar het was ontzettend lastig om hier in Groningen die kansen te vinden. In Groningen zijn veel werkgevers op zoek naar handjes. Wij denken dat er sprake is van een mismatch waarbij men elkaar misloopt. Ons voorstel richt zich erop om de handen ineen te slaan, waarbij we werkgevers zichtbaarder maken op een platform, waarbij jongeren kunnen zien wat hun kansen zijn.”

Elisabeth Akkerman (VVD): “Van alle honderd studenten die afstuderen blijven er twintig in Groningen”

Andere partijen zien het probleem maar zijn kritisch. De VVD bijvoorbeeld. Elisabeth Akkerman: “Wij denken dat het wel wat meevalt. Dat blijkt ook uit de cijfers. Van elke honderd afgestudeerde studenten blijven er twintig in Groningen. Dus van een braindrain is geen sprake, hoewel het natuurlijk prima is om onze markt te stimuleren.” Mirte Goodijk: “Maar veel vacatures blijven oningevuld. In de zorg, in het onderwijs, in de ICT. Dan ligt daar toch een opgave?” Akkerman: “Absoluut. Maar dat is een arbeidsmarktopgave. Ook in andere regio’s speelt deze problematiek. Overal is het heel krap. Groningen is daar niet uniek in.”

Terence van Zoelen (Partij voor de Dieren): “Waar komt de behoefte voor zo’n platform vandaan?”

De VVD kijkt genuanceerd naar het vraagstuk: “Stimuleren is prima, maar ik denk dat we als gemeente niet een voortrekkersrol moeten willen. Maar uiteraard moeten we wel de gesprekken voeren. En een deel van de oplossing ligt ook in het vestigingsklimaat.” De Partij voor de Dieren gaat daar in mee. Terence van Zoelen: “Ik zit echt te zoeken waar de behoefte voor zo’n platform vandaan komt. Is het vanuit het bedrijfsleven? Is het vanuit afgestudeerden? Of is het vanuit de gemeente?” Tjepkema van de PvdA: “Dat is de hele crux. Het is en, en en.” Van Zoelen: “Die signalen ontvang ik niet van bedrijfsverenigingen.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “We hebben veel te weinig woonruimte”

Stadspartij 100% voor Groningen is ook kritisch. Raadslid Yaneth Menger: “Hebben bedrijven en ondernemers hier echt last van? Of is het een aanname die we hier doen? Of is het misschien veel beter om een MKB-congres te organiseren. In het verleden had Groningen dat ook. Een plek waar bedrijven zich twee dagen konden presenteren, waar ze in contact konden komen met studenten die een baan zochten. Dat werkte heel goed.” De Partij voor het Noorden denkt dat de problemen op de arbeidsmarkt door een heel ander aspect worden veroorzaakt. Leendert van der Laan: “Dat Leeuwarden nu gaat floreren als studentenstad komt omdat er hier in Groningen geen plaats meer is. We hebben veel te weinig woonruimte. Daar moet je het verschil maken. Bouw huizen, dan komt het personeel vanzelf.”

Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA): “Een nieuw platform zou nu niet mijn advies zijn”

Wethouder Bloemhoff is het in grote lijnen met de kritiek eens: “Ik vraag me af of een platform de oplossing is. Moeten we de zichtbaarheid van ondernemers en bedrijven vergroten? Ja. Moeten we ons richten op kennismaking? Ja. Maar er zijn al veel mooie initiatieven. Het Talentperron bijvoorbeeld. Maar ook Noorderlink. Een nieuw platform zou nu niet mijn advies zijn. Laten we het eerst verder gaan onderzoeken hoe we vraag en aanbod goed op elkaar af kunnen stemmen.”

Toch zijn Student & Stad en PvdA niet overtuigd. Zij overwegen om voor de eerstvolgende raadsvergadering een motie in te dienen waarbij er gestuurd wordt op een platform.