PVV maakt zich zorgen over taxibeleid: “Oneerlijke concurrentie drijft de prijzen enorm op”

De fractie van de PVV in de gemeenteraad maakt zich grote zorgen over het taxibeleid. Door oneerlijke concurrentie worden de prijzen enorm opgedreven. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur.

“Wij zijn behoorlijk geschrokken van de berichten die wij gekregen hebben vanuit de taxibranche”, laat fractievoorzitter Kelly Blauw weten. “De taxibranche heeft de afgelopen periode een aantal gesprekken gevoerd met de gemeente waarin het ongenoegen werd geuit. Zo mogen zij van de gemeente geen gebruik meer maken van busbanen, krijgen ze te maken met concurrentie van gesubsidieerd wijkvervoer dat steeds vaker wordt ingezet om cliënten buiten de wijk te vervoeren en zijn er vraagtekens rond dubieus nachtvervoer. Steeds vaker zijn er taxichauffeurs actief die niet voor een bedrijf rijden en die onderling prijsafspraken maken. Dan betaal je voor een ritje van twee kilometer bijvoorbeeld veertig euro. Dat zijn Amsterdamse praktijken, en die horen wat mijn fractie betreft niet thuis in Groningen.”

“Taxi’s zijn minder zichtbaar”

Ook is het volgens Blauw van invloed op taxichauffeurs die zich wel keurig aan de regels houden. “Het verziekt de hele markt en het zorgt er ook voor dat mensen maar niet meer gebruik maken van de taxi. Daarnaast zien we dat het verplaatsen van taxistandplaatsen negatieve effecten heeft. Taxi’s zijn minder zichtbaar. Al met al zorgt het er voor dat mensen minder vaak met de taxi reizen en in plaats daarvan zelf in hun auto stappen. Wanneer zij dit onder invloed doen, dan heeft dit gevolgen voor de verkeersveiligheid.”

“Ga de branche wat meer omarmen”

Blauw: “De taxibranche heeft een belangrijke functie in het veilig vervoeren van bijvoorbeeld onze jeugd die een avond uitgaat. Wij denken dat het goed zou zijn dat de gemeente deze branche wat meer omarmt in plaats van ze weg te pesten met een anti-taxibeleid.” De antwoorden op de schriftelijke vragen worden binnen vier weken verwacht.