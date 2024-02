Psychotische TBS’er uit Van Mesdag ontsnapt aan begeleiders tijdens verlof in Stad

Foto via Politie.nl

De politie heeft woensdagavond een dringende oproep uitgedaan om uit te kijken naar de voortvluchtige 33-jarige Mouloud Mezlay uit Enschede. De tbs’er, die was opgenomen in de Van Mesdagkliniek, ontsnapte een week geleden tijdens een begeleid verlof in Groningen.

Mezlay verbleef in de Van Mesdagkliniek en was op begeleid verlof toen hij zich vorige week woensdag in Groningen aan zijn begeleiding wist te onttrekken. Volgens de politie heeft Mezlay dringend medicatie nodig vanwege zijn psychotische gedrag.

Een gespecialiseerd opsporingsteam van de politie, FastNL, is sindsdien bezig de man op te sporen. Hij is op woensdag 7 februari voor het laatst gezien in de buurt van het Sterrenbos in Groningen. Mezlay is een man met een licht getinte huidskleur, is ongeveer 1.90 m lang, heeft kort donker opgeschoren haar, donkere wenkbrauwen, grote donkere bruine ogen, snor en baardgroei, tenger postuur, en is gekleed in een donkerblauwe gewatteerde jas, een donker blauwe spijkerbroek en zwarte schoenen. Opvallend is zijn strakke blik. Hij had geen geld of een telefoon bij zich.

De politie adviseert mensen die Mezlay (denken te) zien, om de ontsnapte man niet zelf te benaderen. In plaats daarvan roept de politie op 112 te bellen. Wie weet waar Mezlay verblijft, kan gratis bellen met de Opsporingstiplijn via 0800-6070.