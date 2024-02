Provincie ziet munitiedepot bij Lageland niet zitten

Foto via Google Maps - Streetview

De provincie Groningen ziet een munitiedepot van Defensie in de buurt van Lageland, tussen Meerstad, Ten Boer, Siddeburen en Harkstede niet zitten. Dat schrijft de provincie in een zienswijze op de plannen van de militaire tak van de overheid, zo stellen verschillende media.

Als het aan het provinciebestuur ligt, gaat door twee locaties die Defensie op het oog heeft voor een munitieopslag in de provincie direct een streep. Eén daarvan ligt (gedeeltelijk) in onze gemeente, namelijk in een stuk landbouwgrond tussen de drie eerder genoemde plaatsen. Volgens het provinciebestuur liggen de twee plekken te dicht bij woongebieden (Meerstad, Ten Boer en Harkstede) en grote bedrijventerreinen en zou het waterpeil hier (in de toekomst) te hoog liggen.

In de zienswijze laat de provincie weten wel mee te willen denken over andere locaties voor een dergelijke munitieopslag, maar dan wel met meer oog voor de gevolgen voor de gezondheid van omwonenden. Het provinciebestuur laat weten zelf planen te hebben voor mogelijke locaties voor een depot, maar wil die nog niet naar buiten brengen. Daarvoor moet eerst gepraat worden met het ministerie.

Eind december werd bekend dat Defensie in de provincie Groningen plekken heeft aangewezen voor een grootschalige opslag voor containers met munitie en andere bevoorrading. Eén daarvan was dus in het gebied bij Lageland. Het gebied werd aangewezen als mogelijke plek voor de opslag, omdat het zeker 1.900 meter buiten een echte bebouwde kom ligt en dunbevolkt is (minder dan honderd woningen in de eerder genoemde radius). Op het nieuwe terrein van minimaal 0,22 km2 moet plek komen voor munitie en bevoorrading in maximaal 480 containers, die zijn klaargezet om snel te kunnen gebruiken bij een inzet. De strijdkrachten kiezen voor Noordoost-Nederland, omdat het dicht bij de Eemshaven ligt.