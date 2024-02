Proef met goedkopere treintickets tussen Groningen en Utrecht wordt verder uitgebreid

Foto: Rob Dammers - Teuge NSR ICMm 4213 IC 1541 Deventer, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=118219560

De proef tussen Groningen en Utrecht, waarbij met vroegboeking goedkopere treintickets aangeschaft kunnen worden, is door de NS uitgebreid. Sinds afgelopen week kan er vrijwel op alle trajecten gebruik van worden gemaakt.

In 2022 werd gestart met de pilot op het traject Den Haag en Eindhoven. Vorig jaar kwamen Groningen – Utrecht en Den Helder – Utrecht daar bij. De pilot is zo succesvol verlopen dat het nu verder uitgerold is. Onder de noemer NS Prijstijd Deal kunnen reizigers vroegtijdig een kaartje kopen waarmee ze korting krijgen die op kan lopen tot wel zestig procent van het reguliere tarief. “Om te profiteren van NS PrijsTijd Deal moet je tenminste één dag voor je reisdag je kaartje kopen. Hoe eerder je een treinkaartje koopt, hoe hoger de korting”, aldus de NS.

NS PrijsTijd Deal is beschikbaar in de NS Reisplanner bij het plannen van een reis. “Wanneer je na het plannen van je reis ervoor kiest om een los kaartje te kopen in de Reisplanner, dan zie je de beschikbare kaartjes. Als NS PrijsTijd Deal beschikbaar is voor jouw reisoptie, kun je dit herkennen aan het groene label met NS PrijsTijd Deal.” Vooralsnog wordt de korting vooral gegeven op treinritten in de daluren.