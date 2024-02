Problemen met pelletkachel zorgen voor rookontwikkeling in woning

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In een woning aan de Petrus Campersingel heeft zaterdagavond korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 18.30 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. Door problemen met een pelletkachel was er in de woning rook komen te staan. Waarom de rook niet via het afvoerkanaal wegtrok is onbekend. Toen de brandweer arriveerde waren de grootste problemen al achter de rug. Wel hebben brandweerlieden nog geholpen met het ventileren van de woning.

Vanwege de brand was de weg enige tijd afgesloten. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak.