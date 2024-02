Prima omstandigheden bij Gyas-Hunze Race: “Het is koud, maar het water is mooi vlak”

De 47ste editie van de Gyas-Hunze Race vindt zaterdag onder prima weersomstandigheden plaats. Aan de seizoen-openingswedstrijd, die ook op zondag plaatsvindt, doen 21 teams mee. Volgens Tamar Post van roeivereniging Gyas zijn er verschillende locaties waar je de race goed gade kunt slaan.

Hoi Tamar! Hoe verloopt de race tot nu toe?

“Het gaat heel goed. Vanochtend om 09.00 uur is de eerste heat gestart. Een heat is een race, een finale, van een bepaald boottype van een bepaalde categorie. Om 11.00 uur startte de tweede heat en vanmiddag om 16.00 uur start de laatste heat. De deelnemers leggen een afstand van 2,4 kilometer af. De start bij de Berlagebrug, bij de Tasmantoren. En de finish is bij roeivereniging De Hunze.”

Er is dus veel te zien. Wat is nu de beste plek om de races te bekijken?

“Ik denk dat elke brug op de route zich er wel voor leent om de verrichtingen te bekijken. Maar van oudsher weet ik dat de Museumbrug vaak wel the place to be is. Daar is het meestal erg gezellig. En ook bij roeivereniging De Hunze, waar de finish is, is het goed vertoeven. Daar staat bijvoorbeeld ook een kopje koffie klaar.”

Een wedstrijd in februari gaat gepaard met de nodige uitdagingen. Hoe zijn de omstandigheden vandaag?

“Die zijn eigenlijk best wel heel goed. In het verleden hebben we inderdaad wel eens een wedstrijd af moeten gelasten omdat er bijvoorbeeld ijs lag, of omdat de gevoelstemperatuur heel laag was. Ook omstandigheden met mist of onweer zouden er voor kunnen zorgen dat een wedstrijd niet door kan gaan. Maar dat is vandaag allemaal niet aan de orde. De condities zijn goed en het water is mooi vlak. Wel is het flink koud, maar daar kunnen de deelnemers zich op kleden. Afgelopen week waren we nog een beetje zenuwachtig over de hoge waterstand, maar dat peil is de afgelopen dagen gezakt.”

Jullie als Gyas organiseren deze wedstrijd samen met De Hunze. Hoe bijzonder is die samenwerking?

“Die samenwerking is best wel hecht. De Hunze is een burgerroeivereniging en Gyas is een studentenroeivereniging. De Hunze leidt bijvoorbeeld jeugdroeiers op, die wij later graag verwelkomen wanneer ze student zijn. Wanneer een studie afgerond is kan men weer terug naar De Hunze. En het klopt dat we deze wedstrijd samen organiseren, waarbij de organisatie wel vooral bij ons ligt.”

De wedstrijd is ook de eerste race van het seizoen …

“Klopt. Het is ook niet een wedstrijd waar alleen Groningse deelnemers aan mee doen: het is een landelijke wedstrijd. Er zijn 21 verenigingen uit het hele land die dit weekend in Groningen zijn. Verreweg de meeste teams zijn studentenverenigingen maar er zijn ook een paar burgerverenigingen. De wedstrijd is echt een competitierace, voor de breedtesport, waar verschillende niveaus aan mee doen. En het klopt dat het de eerste wedstrijd van het seizoen is. Daarom vindt er vanavond een feest plaats bij De Hunze om daar op een leuke manier bij stil te staan.”

Morgen moet er ook geroeid worden. Is dan zo’n feest niet vervelend?

“Haha. Vandaag roeien de eerstejaars, en morgen is het de beurt aan de mannen. De verwachting is dat het feest tot in de late uurtjes door zal gaan. Dus de mannen die morgen het seizoen aftrappen, waarbij de start van de eerste heat om 09.00 uur is, die zullen dat echt op karakter moeten gaan doen. Maar dat kunnen ze.”