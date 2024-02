Prijs voor mooiste foto kwam voor Bob als een verrassing: “We gleden met onze fiets over het ijs”

Foto: v.l.n.r. Bob de Vries, Johan Hamster, Ineke Tooms, Warner Snippe, Foto: Jan Buwalda

De fotoactie ‘Wie Wint’er’ van Groningen Bereikbaar is afgelopen week gewonnen door Bob de Vries. Had de fotograaf verwacht dat hij zou winnen? En wat is het verhaal achter de foto?

Hoi Bob! Een aantal dagen geleden werden de prijzen uitgereikt. Hoe kijk je er op terug?

“Ja, het was ontzettend leuk en het was ook een grote verrassing. Ik had helemaal niet verwacht dat ik zou winnen. Ik zal het je nog sterker vertellen: we maakten een fietstochtje en wat je dan soms doet is een foto maken. Gewoon voor de leuk. Toen ik de foto maakte was er helemaal niet de intentie om deze in te sturen voor de fotoactie van Groningen Bereikbaar. Dat is pas later op gang gekomen.”

Vertel …

“Een aantal dagen na het maken van de foto hoorde ik van de fotoactie. Ik las dat de foto aan een aantal eisen moest voldoen, en toen dacht ik, goh, die foto die ik een aantal dagen geleden maakte, voldoet er eigenlijk wel aan. Op de foto was een fiets te zien, en ook was de afbeelding gemaakt in een winters landschap. Ik dacht, ik stuur de foto in, en dan zien we het wel.”

De organisatie liet weten dat er honderd foto’s waren ingezonden. En jij krijgt dan het bericht dat je hebt gewonnen …

“Ja, ik kreeg een telefoontje dat ik naar het Provinciehuis mocht komen. Super leuk natuurlijk! En het klopt dat er inderdaad ongeveer honderd foto’s waren ingestuurd, maar niet alle foto’s voldeden aan de opdracht. Groningen Bereikbaar wilde dat er een fiets in beeld zou zijn. En dat was niet op elke foto het geval.”

Dan naar je winnende foto. Die is gemaakt in De Onlanden volgens mij hè?

“Klopt. In januari hebben we een winterse periode gehad met wat sneeuw en vorst. Ik maakte een tochtje met een collega waarbij we over de Onlandse Dijk fietsten. Het was er flink glad. Op de plek van de foto, waarop je mijn collega ziet fietsen, ging het nog, maar even verderop moesten we lopen. Ik zei nog tegen mijn collega, is het wel verstandig dat we hier langsgaan? Waarop mijn collega zei, nee, maar het is wel leuk. We gleden met onze fiets over het ijs.”

De jury was ook onder de indruk, waarbij ze de compositie en de kwaliteit van de foto roemden. Afgelopen week ontving je een waardebon van honderd euro die je kunt besteden bij een lokale fietshandelaar. En de foto krijgt thuis een mooi plekje?

“Nee, de foto heb ik geschonken aan de figurant op de foto. Die krijgt een mooi plekje aan de muur. En met de prijs ben ik super blij. Ook het initiatief van deze fotoactie. Er zijn in onze provincie zoveel mooie plekken en locaties die het fotograferen waard zijn. Ik zou het heel leuk vinden als deze actie andere mensen ook weer inspireert om mooie foto’s te gaan maken. Groningen is prachtig.”

En volgens mij ben je nu ook onderweg …

“Ik ben inderdaad een fietstocht aan het maken. Ik ben nu in Niekerk, maar de omstandigheden zijn niet zo prettig. Ik sta hier met een lekke achterband, dus ik ben bezig om die band te repareren. Maar dat hoort er ook bij hè?”

‘Wie Wint’er’

Deelnemers konden in de periode van 16 januari tot en met 8 februari foto’s inzenden. De opdracht was om tijdens een fietstocht af te stappen en een foto te maken van het winterse gevoel. Afgelopen week werden de prijzen uitgereikt door gedeputeerde Johan Hamster (ChristenUnie). Naast de eerste prijs voor Bob de Vries werden ook Warner Snippe en Ineke Tooms in het zonnetje gezet. Snippe won de tweede prijs, een waardebon van Fotofabriek en Tooms won de derde prijs, een fietsverrassingspakket.