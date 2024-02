Praedinius speelt Don Q: “Parabool naar hedendaagse werkelijkheid waarin we als mensheid geleefd worden”

Foto: ingezonden

Gezonde spanning bij de leden van theatervereniging Eloquentia van het Praedinius Gymnasium. Vanaf komende vrijdag spelen de leerlingen hun voorstelling Don Q in het Prinsentheater. Een gesprek met Hinke-Ann Eleveld die de productie verzorgt.

Hoi Hinke-Ann! Hoe gaat het met de voorbereidingen?

“Het gaat heel goed. En het gaat ontzettend leuk worden. Eloquentia voert ieder schooljaar één toneelvoorstelling op, waarbij er samengewerkt wordt met professionals uit het veld. Ik ben flink onder de indruk van het decor. In het Prinsentheater heeft Bas de Bruin een twee verdiepingen tellend hotel gebouwd waar het publiek in kan kijken. Toen ik het zag moest ik denken aan de videoclip ‘Jailhouse Rock’ van Elvis Presley. Het is echt zo fantastisch geworden.”

Je hebt het over een hotel. Want daar gaat jullie voorstelling over hè?

“We gaan de voorstelling ‘Don Q’ spelen. Een verwijzing naar Don Quichot. Het is geschreven door Jeroen van den Berg. Het stuk gaat over Hotel Geuldal. Dat hotel bevindt zich in een periode van vergane glorie, waarbij het bemand wordt door idioten. Hele rare types. De maître d’hôtel wordt gespeeld door Maaike Kroneman. Zij heeft de schone taak om als hotel aan alle regels te voldoen. Er komen managers op bezoek, inspecteurs, die alles komen controleren. En eigenlijk ontstaat er een kluchtachtige situatie die letterlijk uitmondt in moord- en doodslag. De lijken komen letterlijk uit de kast vallen.”

In het stuk vallen de lijken letterlijk uit de kast. Foto: ingezonden

De cast is ook behoorlijk groot hè?

“Klopt. Je kunt de spelers indelen in verschillende groepen. Je hebt het hotelpersoneel. Je hebt de managers en de inspecteurs. Maar je hebt ook de passanten en de mensen die in het hotel verblijven. Zo’n hotel dat zich in zijn nadagen bevindt is bijvoorbeeld de ideale plek voor schrijvers om er op een rustige manier te overnachten. Dus ja, klopt. Er zijn veel spelers, en er gebeurt ook heel veel. Het verhaal wordt verteld door middel van toneelspel maar ook door middel van liedjes.”

Het is belangrijk om niet alles te verklappen. Maar als je het nu hebt over de boodschap die in dit stuk zit. Welke boodschap zou dat zijn?

“Er zit een stevige parabool in naar onze hedendaagse samenleving. Als mensheid worden we op dit moment best wel geleefd. Door de ontwikkeling van AI bijvoorbeeld. Maar ook door sociale media en bureaucratie. Uiteindelijk levert het alleen maar verliezers op. In onze voorstelling gaat het hier over, waarbij we er met veel humor en grappige scenes naar verwijzen. Die verwijzingen zal het publiek herkennen.”

Hoe lang zijn jullie al bezig met de voorbereidingen voor dit stuk?

“We zijn in oktober begonnen. Leerlingen die mee willen doen die kunnen auditie doen. Uiteindelijk werken hier veertig leerlingen aan mee. Het gaat niet alleen om functies op het podium, maar er worden ook functies achter de schermen bekleed. Leerlingen die helpen bij bijvoorbeeld de kaartverkoop, en bij het opbouwen. We werken samen met professionals uit het veld. Ik noemde al even de decorbouwer, maar ook op het gebied van kostuums, grime en techniek trekken we professionals aan. Daardoor ontstaat er een heel mooi resultaat. We doen dit jaarlijks waarbij we elk jaar een ander podium bezoeken. Vorig jaar stonden we bijvoorbeeld in het Grand Theatre. Dit jaar in het Prinsentheater.”

Veel aandacht en energie is er gestoken in het decor dat gelijkenissen heeft met het decor dat gebruikt werd in Jailhouse Rock. Foto: ingezonden

Ik hoor bij jou heel veel trots …

“Leerling zijn op een gymnasium is geen luizenleventje. Ondanks dat kinderen het erg druk hebben, wordt hier veel tijd in gestoken. Het oefenen en de repetities gebeurt in het weekend. En dan zijn er leerlingen die een hele kleine rol hebben, en daar dan toch de hele dag bij aanwezig zijn. Uit loyaliteit. Ik vind dat echt geweldig. Ook omdat ik weet dat ze hun spaarzame vrije tijd anders zouden kunnen besteden.”

Wat is het geheim waarom dit zo leuk is?

“Het is leuk om samen aan een productie te werken. Op school hebben we meer verenigingen. Bijvoorbeeld een debatclub. Maar dat is toch gericht op prestige. Spelen in de theatervoorstelling is geen wedstrijd. Iedereen krijgt ook een kans om mee te doen. Er is gelijkwaardigheid, en dat spreekt aan. En in combinatie met het drukke schoolprogramma is dit een welkome afleiding. Ik denk dat je kunt zeggen dat de opbrengst groter is dan de last. Bovendien leren leerlingen elkaar in een andere setting kennen. Dat levert hele goede vriendschappen op. Het bindt als een malle.”

Zijn er nog kaartjes beschikbaar voor de voorstellingen?

“Jazeker. In totaal gaan we van vrijdag tot en met zondag vijf voorstellingen spelen. Het Prinsentheater is een heel mooi theater maar qua zitplaatsen beperkt. Per voorstelling zijn er negentig bezoekers welkom. Zij kunnen kaartjes reserveren op deze website.”

Nu zijn er in den lande voorbeelden van voorstellingen waarbij gezegd wordt dat ze door succes verlengd worden …

“Haha. Wij houden het in principe bij vijf. Maar wie weet. Vorig jaar hebben we een stuk van Shakespeare gespeeld. Daarmee zijn we in de zomermaanden nog in Diever geweest, om het op te voeren in het Shakespearetheater. Dus ja, wie weet. Wat we dit jaar doen is weliswaar geen Shakespeare, maar er zijn meer theaterfestivals in het Noorden. Wij staan overal voor open.”

