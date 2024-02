Politieambtenaar handelde rechtmatig bij schietincident in Stad

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Het Openbaar Ministerie heeft besloten dat een politieambtenaar niet wordt vervolgd voor het toebrengen van letsel aan een vrouw, een jaar geleden.

Op 4 februari vorig jaar, in de Esperantostraat in de Oosterpoortbuurt, werd een vinger van de vrouw geraakt door een afketsende kogel uit het vuurwapen van de politieambtenaar. Hij gebruikte het wapen omdat hij het ontstaan van ernstig letsel bij hemzelf of anderen door een agressieve hond wilde voorkomen.

Uit onderzoek van de Rijksrecherche blijkt dat de hond van de vrouw, een Amerikaanse stafford, een voorbijgaande hond, een Jack Russel, heeft gebeten. De beide eigenaren hebben daarna geprobeerd de honden los te krijgen. Daarbij wordt de eigenaar van de Jack Russell in zijn duim gebeten door de stafford. Omstanders bellen de politie. Politieagenten die toevallig in de buurt zijn zien de eigenaar van de stafford op de grond liggen. Uiteindelijk weten de eigenaren van de Jack Russell samen met hun hond te ontkomen.

Omstanders zeggen tegen de politieambtenaren dat de stafford iemand gebeten heeft. Als de hond tot twee keer toe wild op een agent afkomt, trekt deze zijn vuurwapen en zegt hij dat hij gaat schieten. Hij schiet de hond dood terwijl de eigenares van het dier buiten de schootslijn van de agent ligt. De vrouw blijkt na het incident gewond te zijn aan haar vinger. Uit onderzoek blijkt dat zij is geraakt door een afgeketste kogel.

Het OM heeft beoordeeld dat er sprake was van een hectische situatie. Er was direct gevaar voor omstanders en betrokkenen en de politieman had geen alternatief. Bovendien heeft hij gekeken of de liggende vrouw in zijn schootsveld lag en heeft hij iedereen gewaarschuwd dat hij zou gaan schieten. Het feit dat de vrouw geraakt is door een afgeketste kogel, is volgens de officier een ongelukkig gevolg van het rechtmatig handelen door de politieambtenaar.