Politie zoekt getuigen van mishandeling en bedreiging nabij Wilgenpad

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling en bedreiging ter hoogte van de kruising tussen het Wilgenpad en de Eikenlaan in Groningen. Dit gebeurde in de nacht van zondag op maandag tussen 00:30 uur en 01:30 uur.

Vier fietsers werden op de vroege ochtend van 12 februari door twee mannen aangesproken, belaagd en bedreigd. Twee van de vier fietsers zijn daarbij mishandeld.

Signalement

De politie heeft maandagavond een signalement verspreid van de twee verdachten. De eerste verdachte is een man met een licht getinte huidskleur en donker haar. De tweede verdachte is een man met een lichte huidskleur en blond haar. Beide droegen donkere kleding.

Getuigen

Volgens de politie kwam er tijdens het incident een blondje vrouw op een fatbike aanfietsen. Zij heeft zich omgedraaid toen ze de personen zag staan. De politie wil haar graag spreken en vraag haar zich te melden.

Wie iets gezien of gehoord heeft over de beroving, of wie camerabeelden heeft van het incident, kan contact opnemen met de politie. Dat kan door te bellen met 0900-8844. Wie anoniem wil getuigen, kan dat doen via 0800-7000.