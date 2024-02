Politie, douane en gemeente controleren garageboxen aan Aarhusweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie, de douane en de gemeente Groningen hielden dinsdagochtend een controle bij een aantal garageboxen aan de Aarhusweg in Groningen.

Volgens de politie ging het om een zogenaamde integrale controle, een relatief routinematige controle waarbij verschillende handhavingsdiensten samenwerken. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar eventuele strafbare feiten, maar ook naar eventuele bestuursrechtelijke overtredingen.

De garageboxen zijn dit keer het doelwit, maar ook andere plekken die met regelmaat betrokken zijn binnen ondermijnende criminaliteit worden onderworpen aan dergelijke inspecties. Daarbij is er dus geen directe aanleiding om de controle aan de Aarhusweg te houden. Of er iets is aangetroffen, is nog niet bekend.