Politie doet ultieme poging om aangetroffen ring terug te krijgen bij eigenaar

Al jaren ligt er op één van de politiebureaus in de stad een ring. Wie de eigenaar van het sieraad is, is onbekend. Deze week doet de politie een ultieme poging om de ring te herenigen met de eigenaar.

“Het gaat om een ring die enkele jaren geleden aangetroffen is door collega’s in de stad”, laat de politie weten. “Indertijd zijn er vele pogingen ondernomen om de eigenaar of eigenaresse te achterhalen. Helaas is dit nooit gelukt. We proberen het nu nog één keer, waarbij we foto’s van de ring via sociale media verspreiden.” Het gaat om een goudkleurige ring. In de ring is de inscriptie ‘Thea 9-1-1944’ aangebracht.

“Ben jij, of ken jij de eigenaar, van deze ring? Stuur ons dan berichtje.”

