PKC’83 eenvoudig voorbij GRC; puntverlies voor koploper Oranje Nassau

De beide captains in beeld, Christian Drent zet Haaye Feenstra op het verkeerde been (Foto Martijn Minnema)

In de eerste Klasse J staan dit weekend twee stadsderby’s met als inzet lijfsbehoud op het programma. Zondag is het GVAV Rapiditas-Velocitas, zaterdagmiddag stonden op Corpus GRC en PKC’83 tegenover elkaar. PKC’83 won met 0-3.

Koploper Oranje Nassau liet punten liggen bij SVBO.

PKC’83 kende een prima start, al na drie minuten kwam Simon Schreiber vrij voor GRC keeper Gerald van Nieff. Schreiber omspeelde van Nieff en schoof de 0-1 in het het lege doel. PKC’83 had op de tweede speeldag thuis nog met 1-5 van GRC verloren, maar was vanmiddag duidelijk de betere. Pas in de 35′ minuut kon GRC voor het eerst gevaarlijk worden. Op aangeven van Bram Mulder kreeg Rens Wardenier een grote kans, maar PKC keeper Bakker redde op de poging van dichtbij. Een gelijkmaker was ook niet verdiend geweest, PKC had de wedstrijd onder controle zonder zelf tot veel kansen te komen.

Kort na rust was PKC uit een corner dichtbij 0-2, het was uitstel van executie. In de 64’minuut mocht Jivan Vroom opstomen, hij kon ongestoord het veld oversteken en besloot de vrije doortocht met een droge schuiver, 0-2.

GRC zette daarna wat meer druk op de PKC’83 goal, maar gevaarlijk werd het vrij zelden. Een kwartier voor tijd was er een kopkans voor invaller Yannick van Duyn maar de bal werd over het doel gekopt.

in de 87′ minuut viel de definitieve beslissing, via Jeffrey Noordveld en (of?) een GRC verdediger klutste de bal in het GRC doel, 0-3.

PKC’83 staat op plek zeven maar is ook nog lang niet veilig, voor GRC ziet het er zorgelijker uit. Met twee wedstrijden meer dan GVAV Rapiditas, wat voorlaatst staat, is het gat met de rechtstreekse degradatie vier punten in GRC voordeel.

Het staat vanaf plek vijf dicht op elkaar, dus uitzichtloos is het ook weer niet voor GRC.

Oranje Nassau slaagde er uit bij nummer acht SVBO niet in de koppositie met drie punten te verstevigen. Het duel eindigde zoals het begon, in 0-0 dus. Daarmee zal SVBO het meest in zijn nopjes zijn want de meeste en beste kansen waren voor Oranje Nassau. In de slotminuut ontsnapte ON echter aan een nederlaag toen SVBO bij een uitval de bal rakelings voorlangs schoot. ON blijft wel koploper, de voorsprong op HZVV is twee punten.