‘Pissende ijsbeer’ krijgt in maart plekje bij Groninger Museum

Foto: Joris van Tweel

Het kunstwerk ‘De Pissende IJsbeer’ komt begin maart naar Groningen. Het werk van kunstenaar Florentijn Hofman krijgt een plekje bij het Groninger Museum.

De ijsbeer zal van 9 maart tot en met 3 november te zien zijn, dit is tegelijkertijd met de Kinderbiënnale. Hofman is door het Groninger Museum gevraagd om een kunstwerk voor deze interactieve kunsttentoonstelling voor kinderen te maken. De kunstenaar, die in Delfzijl werd geboren, werkt aan een grote worm waar kinderen doorheen kunnen lopen. Gedurende dit proces dacht Hofman dat het leuk zou zijn om ook de ijsbeer in Groningen te plaatsen. Het Groninger Museum reageerde direct enthousiast. De Pissende IJsbeer krijgt een plekje op de hoek van het Ploegpaviljoen. Dit is een afgeschermde plaats zodat publiek er niet bij kan komen. Een kunstwerk dat daar nu staat wordt tijdelijk weggehaald.

Gesprekken liepen al wat langer

De afgelopen maanden kwam de ijsbeer regelmatig in het nieuws. Tot november stond het kunstwerk in Amersfoort. Daar was eerst niet iedereen blij met het object omdat het kletterende water buurtbewoners in de nacht uit hun slaap hield. Nadat het systeem ’s nachts werd uitgeschakeld werd de ijsbeer omarmd. Er gingen zelfs geluiden op dat men het kunstobject in de Keistad wilde behouden. Dat ging niet door. De afgelopen maand liet de provincie Drenthe nog weten interesse te hebben. Uiteindelijk heeft de kunstenaar gekozen voor Groningen. Volgens Hofman liepen de gesprekken met het Groninger Museum al wat langer. In Groningen verwacht de kunstenaar overigens geen geluidsoverlast. Waar het in Amersfoort in de nacht behoorlijk stil is, is dat in Groningen nooit het geval.

Florentijn Hofman

Florentijn Hofman woont en werkt in Arnhem. Hij volgde een opleiding aan de Christelijke Academie voor Beeldende Kunsten in Kampen en voltooide daarna een mastersopleiding aan de Kunsthochschule in Berlijn. Hij brak door met zijn levensgrote kunstwerken van dieren. Zo maakte hij een 31 meter lange muskusrat, een 12 meter hoge herdershond en een 30 meter lang feestaardvarken. Wereldwijd bekend werd Hofman met zijn Rubber Duck. Dit opblaasbare, drijvende kunstwerk bestaat in verschillende groottes. Ze drijven op een onzichtbaar ponton en worden aangemeerd in havens. Hofman heeft dergelijke eenden tentoongesteld in Europa, Azië en Australië. Die in Hong Kong, met een hoogte van 14 meter, is het meest bekend.