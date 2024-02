Petitie om acht bomen in het Sterrebos te behouden meer dan 1.300 keer getekend

Extinction Rebellion heeft een spandoek opgehangen in het Sterrebos.

De petitie om acht bomen in het Sterrebos te behouden is inmiddels meer dan 1.300 keer getekend. De petitie is opgezet door actiegroep Extinction Rebellion.

De gemeente wil de acht bomen nabij de Waterloolaan kappen om daarmee een oude zichtlijn te herstellen, in voorbereiding op de ontwikkeling van het Zuiderplantsoen. Tegenstanders noemen het een erg slecht plan. Onder de bomen bevinden zich vier zomereiken die dit jaar 44 jaar op hun plek staan. De oude bomen hebben een essentiële functie in het ecosysteem in de omgeving. De gemeente heeft beloofd om de bomen te compenseren door jonge bomen aan te planten. Tegenstanders vinden dat de gemeente daar een misrekening maakt omdat jonge bomen niet op dezelfde manier bijdragen aan het ecosysteem.

Onderdeel van dit ecocysteem zijn bijvoorbeeld verschillende soorten vleermuizen die in het gebied leven. Met de petitie wordt opgeroepen om het Sterrebos en het aangrenzende bomengebied, inclusief bodem, met rust te laten voor de komende veertig jaar. Twee weken geleden stond het aantal handtekeningen nog op 350. Nu zijn dat dus ruim 1.300. Het doel is om 2.000 handtekeningen op te halen.

De petitie vind je op deze website.

Verslaggever Lars Faber maakte een reportage over het onderwerp: