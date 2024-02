Persoon beboet die vuurwerk op de weg gooit tussen rijdende auto’s

Foto via Politie.nl

Politieagenten hebben vrijdagavond een persoon betrapt op het gooien van vuurwerk op de weg tussen de rijdende auto’s. Dat meldt de politie op sociale media.

De agenten van het team verkeer waren bezig met een surveillance in en rond de stad. Tijdens hun ronde werd hun aandacht getrokken door een persoon die vuurwerk aan het afsteken was. Na het afsteken werd het vuurwerk op de weg gegooid, waar op dat moment verkeer reed. “Dit kan voor levensgevaarlijke situaties zorgen”, schrijft de politie. “We hebben daarom de persoon een bekeuring gegeven.”

Ook werd het vuurwerk in beslag genomen. Vuurwerk mag alleen afgestoken worden op Oudejaarsdag van 18.00 uur tot 02.00 uur in de Nieuwjaarsnacht. Buiten deze tijden is het afsteken strafbaar. De minimale boete ligt rond de 100 euro. Ook krijgt iemand die betrapt wordt een aantekening in het strafblad.