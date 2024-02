‘Penningmeester van ‘oude’ Donar drukte tienduizenden euro’s achterover’

Donar-speler Karolis Babusis (met bal) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Het faillissement van Donar van vorig jaar juli werd mede veroorzaakt doordat de penningmeester van de club tienduizenden euro’s uit de clubkas naar zich overmaakte. Dat meldt het Dagblad van het Noorden, op basis van een reconstructie van de feiten rond het faillissement.

De penningmeester van het ‘oude Donar’ (de club maakte eind augustus een doorstart als een nieuwe bv met een nieuw bestuur) zou in de vier jaar voor het faillissement zo’n 70.000 euro hebben overgemaakt naar zijn eigen bankrekening. Dat zou zijn gebeurd onder valse voorwendselen richting de rest van het bestuur: de penningmeester zou de transacties hebben afgedaan als betalingen aan de Belastingdienst. In werkelijkheid ging het geld naar de leaseauto van de penningmeester. De overige bestuursleden moesten deze transacties officieel goedkeuren, maar vertrouwden de penningmeester en deden dit blindelings.

De voormalig penningmeester vindt niet dat hij alleen heeft gehandeld: het oude bestuur zou van alle transacties afweten. Toch is er een betalingsregeling met het ‘nieuwe’ Donar: over drie jaar moet de oud-penningmeester 160.000 euro hebben terugbetaald.

Faillissement en doorstart

Begin juni vorig werd duidelijk dat het ‘oude’ Donar kampte met een flink gat in haar begroting. Een paar weken later werd duidelijk hoe groot dit gat was: een schuld van ongeveer twee miljoen euro en een negatief saldo van rond de 1,3 miljoen euro. De oud-penningmeester van Donar is daar volgens de club grotendeels de veroorzaker van geweest. Nadat de club, met zeven ton aan steun van supporters en investeerders gered leek, diende ook de Belastingdienst zich aan als crediteur. De dienst weigerde een crediteurenovereenkomst, waardoor faillissement onafwendbaar werd.

Jakob Klompien (inmiddels directeur van de basketbalclub) bracht redding, samen met de curator van het bedrijf. Nadat ook de overname van de licentie van het ‘oude Donar’ was beklonken met de competitie, maakte Donar een succesvolle doorstart. Dat moet het dit seizoen wel bekopen met een beperkt budget, als boetemaatregel van de BNXT-league voor de penibele financiën ten opzichte van de andere clubs.

‘Dit kan nooit meer gebeuren’

Het bestuur van het ‘nieuwe Donar’ reageert nog niet inhoudelijk op de berichtgeving van DvhN. Directeur Klompien laat in een korte reactie weten. “Voor alle duidelijkheid: dat verhaal gaat over het ‘oude’ Donar. Bij het nieuwe Donar zijn de organisatie en het toezicht zo ingericht dat zoiets nooit meer kan gebeuren.”