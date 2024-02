Pelupessy en Rente ontbreken bij FC Groningen tegen TOP Oss

Foto via FC Groningen

Joey Pelupessy en Marco Rente ontbreken zondag bij FC Groningen in de thuiswedstrijd tegen TOP Oss.

Pelupessy raakte geblesseerd in het, na strafschoppen gewonnen, bekerduel tegen Fortuna Sittard donderdagavond.

“Joey Pelupessy ging na een vervelende botsing met schade aan de neus van het veld”, aldus trainer Dick Lukkien. “Hij heeft zijn neus gebroken en heeft een lichte hersenschudding en zal daardoor zondag ontbreken. Marco Rente is weer terug op de club na ziek te zijn geweest, maar we kunnen tegen TOP Oss ook niet over hem beschikken omdat hij geschorst is”. Na de laatste training op zaterdag inventariseert Lukkien wie er wel of niet gaan spelen.

FC Groningen staat zesde in de eerste divisie en TOP negentiende en voorlaatste. FC Groningen – TOP Oss begint zondagmiddag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Martin Pérez.