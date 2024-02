Paul Matthijs stopt na dit seizoen als trainer bij Be Quick

Foto Andor Heij: Paul Matthijs. Trainer Be Quick 2023-2024

Paul Matthijs beperkt zijn verblijf als trainer van zondag-vierdeklasser Be Quick 1887 tot één seizoen. Dat maakte hij woensdag bekend bij RTV Noord.

De voormalige profvoetballer van FC Groningen heeft dinsdag de selectie van de zondag-vierdeklasser op de hoogte gebracht. Volgens de 47-jarige Matthijs is er nog te veel onduidelijkheid over de selectie voor volgend seizoen. Hij wil dan ten minste een selectie van achttien spelers en twee keepers hebben. Die garantie kreeg hij niet.

Volgens Matthijs is er van de ambities van Be Quick niet veel terechtgekomen. Na vorig seizoen is het merendeel van de selectie vertrokken. Daar zijn jonge en enthousiaste spelers voor teruggekomen, maar de groep is nog niet van het niveau dat nodig is voor de vierde divisie. Matthijs zegt het seizoen af te zullen maken omdat hij toch veel plezier beleeft aan de selectie.