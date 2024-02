Patrimonium overweegt aangifte vanwege verdwenen tegeltableau Grunobuurt

Foto: Lammert Sietsma

Woningstichting Patrimonium zegt in het duister te tasten naar de verblijfplaats van het verdwenen geveltableau in de Grunobuurt en overweegt aangifte te doen.

OOG besteedde woensdag aandacht aan de verdwijning van het tableau, dat jaren hing aan een muur op de hoek van de Snelliusstraat en de Van Leeuwenhoekstraat. Het was niemand opgevallen dat het kunstwerk verdwenen was.

Patrimonium: “wij constateren dat delen van het geveltableau weggenomen zijn. Het is ons niet bekend waar de delen zich nu bevinden. De restauratie van het geveltableau stond dit jaar gepland. Het tableau maakt onderdeel uit van meerdere tableaus in de wijk en is een stukje geschiedenis van ons bezit. Voor ons dus van belang dat de delen terugkomen. Het doen van aangifte is daarom een serieuze overweging voor ons.”