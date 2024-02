Partij voor het Noorden pleit voor post-COVID-polikliniek in gemeente: “Angst dat het in de Randstad wordt opgezet”

Foto: Alexandra Koch via Pixabay

De fractie van de Partij voor het Noorden dringt er bij het gemeentebestuur op aan om zich maximaal in te gaan zetten om een post-COVID-polikliniek op te gaan zetten in de gemeente. De partij heeft schriftelijke vragen ingediend.

Onlangs heeft de Tweede Kamer in meerderheid ingestemd met een amendement om 27 miljoen euro vrij te maken voor het opzetten van nieuwe poliklinieken voor post-COVID-gevallen. “Wij zijn bang dat deze klinieken aan de neus van het Noorden voorbij zullen gaan”, laat Matthijs Hekert van de partij weten. “In het verleden heeft de politiek in Den Haag laten zien dat medische investeringen in Noord-Nederland niet de hoogste prioriteit krijgen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de druk vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om destijds de kinderhartchirurgie te concentreren in Rotterdam en Utrecht, ten nadele van Groningen.”

Hekert: “Bij mensen die kampen met post-COVID bestaat de vrees dat deze poliklinieken alleen in de Randstad zullen worden opgezet, wat problematisch is gezien de behoefte aan zorglocaties dichtbij voor deze groep.” Het voorstel om post-COVID-klinieken op te zetten komt uit de koker van het Stadse Kamerlid Julian Bushoff van GroenLinks/PvdA. Hij diende in januari een amendement in, die dus vorige week door een meerderheid van de Kamer werd aangenomen. In Nederland zijn er ongeveer 100.000 mensen met long-COVID of post-COVID. Het gaat om mensen die langdurige klachten hebben, waardoor velen niet hun dagelijkse activiteiten kunnen doen.

