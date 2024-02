Partij voor de Dieren bezorgd over waterschildpadden in Stad

Foto: https://twitter.com/FHdeBos

De raadsfractie van de Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de schildpadden in Groningen. Ze wil dat de gemeente het welzijn van deze dieren garandeert.

In diverse Groninger vijvers, zoals in het Noorderplantsoen, komen waterschildpadden voor. Het leven van deze dieren is echter verre van rooskleurig. Ze overleven in ons klimaat maar een paar jaar. Ze sterven in vijf tot zeven jaar een hongerdood. Bovendien horen ze hier niet: ze zijn schadelijk voor het ecosysteem en de biodiversiteit. Ze kunnen ziekten en parasieten overbrengen op andere dieren. Waterschildpadden zijn zogenoemde invasieve exoten.

“De verwachting is dat rond 2040-2050, door klimaatverandering, de schildpad zich kan voortplanten in Nederland,” aldus fractievoorzitter Wesley Pechler. “De gevolgen zijn dan niet te overzien. Wij maken ons enerzijds zorgen over de toekomst van de biodiversiteit op plekken waar de waterschildpadden leven en anderzijds over het welzijn van de waterschildpadden zelf. Zorg voor deze dieren en zorg voor ons ecosysteem moet wat ons betreft gegarandeerd worden.”

De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente er bij de Dierenbescherming op aandringt om de zorg en opvang voor waterschildpadden te garanderen. Verder moet de gemeente voorlichting over deze dieren geven; bijvoorbeeld om mensen te ontmoedigen om schildpadden aan te schaffen en ze erop te wijzen op het verbod om schildpadden te dumpen.