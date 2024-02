‘Oude dame’ schenkt schilderij van stadsgezicht uit 1773 aan Museum aan de A

Maaike Modderman, junior conservator en Bastiaan Steffens, hoofd tentoonstellingen en collectie met het schilderij - Foto: Joost Nuijten voor Museum aan de A

Het Museum aan de A kreeg afgelopen vrijdag een bijzonder schilderij in handen. Een anonieme, oude dame schonk één van de stadsgezichten uit hotel-restaurant ‘Bij Koos Kerstholt’ aan het museum.

Kerstholt nam het hotel en restaurant aan de stille kant van de Vismarkt (waar nu Cantina Mexicana zit) in 1934 over van zijn vader. De zaak is in de jaren zestig en zeventig een begrip in Groningen en was vooral geliefd bij acteurs en andere artiesten.

Het schilderij is uniek, want de meeste van dergelijke prenten gingen verloren bij de brand, die in de zestiger jaren een einde maakte aan het horecabedrijf. Na de brand laat Kerstholt het restaurant weer opbouwen, maar zonder schilderingen. Totdat Stadjer en amateurschilder Ties Timmer langskwam en aanbood 24 nieuwe schilderingen te maken. De schildering die nu in handen is van het Museum aan de A is daar één van.

Na de dood van Kerstholt kwam het bedrijf in andere handen en uiteindelijk verandert ook de naam. Voor de schilderijen was geen plek meer en daarom werden de werken geveild. Dat gebeurde in 1986 bij het veilinghuis van Joop van den Enden.