Oud-directeur Oerol tijdelijke aan het roer bij Grand Theatre

Siart Smit - Foto via Grand Theatre

Siart Smit wordt per 1 maart de interim directeur van het Grand Theatre. Smit volgt Niek vom Bruch op, die eerder zijn vertrek aankondigde.

Dat maakte het Grand Theatre woensdag bekend. Smit is waarschijnlijk niet lang aan het werk, want het theater verwacht in juli een permanente directeur te hebben gevonden. Dan zijn ook de uitkomsten van de aanvragen voor de subsidieperiode 2025-2028 bekend.

Smit was tot januari algemeen directeur van Oerol Festival en daarvoor zakelijk directeur van het Friese theatergezelschap Tryater. Volgens het Grand Theatre is Smit daardoor goed bekend met het culturele veld in Noord-Nederland en de plek van Grand Theatre daarin. Smit vertelt zelf: “Het Grand Theatre heeft zich de afgelopen jaren in het noorden onmisbaar gemaakt als podium voor vernieuwend aanbod en als ontwikkelplek voor nieuwe makers. Met als thuisbasis het karakteristieke gebouw in het hart van Groningen. Ik kijk er naar uit om vanaf maart te mogen gaan werken met het gedreven team van deze innovatieve theaterorganisatie.”