Oranje in Davis Cup op achterstand na verlies tegen Zwitserland

Foto: Paul Blom

In de Davis Cup heren dubbel heeft Oranje zaterdagmiddag verloren van Zwitserland. Later op de dag krijgen Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp de kans om alsnog de winst over de streep te trekken.

In de strijd om een plaats in de wereldgroep te bemachtigen staat Oranje na het verlies nu op een 2-1 achterstand. In een volgepakt Martiniplaza verloren Jean-Julien Rojer en Wesley Koolhof het dubbelspel met 7-6 (5), 7-6 (2) van Marc-Andrea Hüsler en Leandro Riedi. Ondanks dat Koolhof met een aantal mooie passeerslagen het publiek op de banken kreeg, was het niet genoeg om de winst te pakken. “We staken ook niet in onze beste vorm”, laat Rojer weten. “En we spelen ook niet meer samen. We trainen wel de hele week, maar een wedstrijd is wel anders. Het ging gewoon wat minder vandaag.”

Later op de dag speelt Griekspoor tegen Riedi. Wint Griekspoor, dan wordt de stand gelijk getrokken. Daarna speelt Van de Zandschulp tegen Hüsler waarbij de winst alsnog veilig kan worden gesteld.