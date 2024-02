Opnieuw storing in Euvelgunnerbrug, lange files op zuidelijke ringweg

Foto: Rijkswaterstaat via X (Twitter)

Na de passage van een groot schip zijn zowel de hoge als de lage Euvelgunnerbrug in storing geraakt. Dat zorgde voor lange files op de zuidelijke ringweg.

Dat meldt Rijkswaterstaat. De brug gaat, na de passage van het schip, niet meer dicht. Een monteur is inmiddels onderweg naar de overspanning van het Winschoterdiep.

Rijkswaterstaat weet nog niet hoe lang de storing gaat duren. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd.

De Euvelgunnerbrug werd afgelopen zomer flink verbouwd, als onderdeel van de aanpak van de zuidelijke ringweg. De kelder onder het viaduct is opnieuw ingericht, het nieuwe beweegbare deel van de brug is geplaatst over het Winschoterdiep en de apparatuur voor de brugbediening is vervangen.

Na de opening van de ‘nieuwe’ Euvelgunnerbrug sprong de overgang over het Winschoterdiep al vaker in storing. Twee weken terug werd daarom nog een weekend gewerkt aan de Euvelgunnerbrug. De softwareproblemen die de brug al vaker parten speelden, lijken nog steeds niet verholpen.