Opnieuw onzekerheid over deadline versterking woningen: “Dit wil je zwart op wit”

Een versterkingsoperatie tot aardbevingsbestendige woningen in Ten Boer. Foto: Sebastiaan Scheffer

Uiterlijk op 1 juli krijgen bewoners te horen of hun woning wel of niet versterkt wordt. Bij de fracties van de ChristenUnie en het CDA kwamen de afgelopen periode echter berichten binnen van bewoners dat deze duidelijkheid nu in september wordt verwacht.

Eigenlijk was het de bedoeling dat die duidelijkheid er in december al zou zijn. De Nationaal Coördinator Groningen, NCG, kon deze belofte echter niet nakomen. De deadline werd uitgesteld tot 1 juli aanstaande. “De voortgang van het versterken van de woningen leidt nog steeds tot veel frustratie bij inwoners”, vertelt fractievoorzitter Peter Rebergen van de ChristenUnie. “Vier weken geleden hebben we een gesprek gehad met de NCG. Daarin is aangegeven dat alle inwoners voor 1 juli duidelijkheid hebben. Nu hebben wij echter signalen gekregen dat deze datum niet gehaald wordt. Inwoners die naar de NCG gebeld hebben kregen te horen dat het versterkingsadvies waarschijnlijk in september wordt gegeven.” Voor de ChristenUnie en het CDA is dat reden om het gemeentebestuur om opheldering te vragen.

NCG: “September is niet onze streefdatum”

Bij de Nationaal Coördinator Groningen is men verbaasd als de redactie van OOG Tv de vragen van de twee politieke partijen voorlegt. “Ik kan niet achterhalen waar dit verhaal vandaan komt”, laat woordvoerder Petra de Maar weten. “Voor de duidelijkheid: september is niet onze streefdatum. Uiterlijk op 1 juli willen wij de bewoners duidelijkheid geven.”

Peter Rebergen: “Dit kan ik niet vaak genoeg horen”

Rebergen: “Dit zijn boodschappen die ik niet vaak genoeg kan horen. Je hebt iets beloofd, en 1 juli is dan ook echt 1 juli. Het kan én mag dan niet zo zijn dat inwoners, in de gesprekken die zij hebben, een andere datum te horen krijgen. Deze boodschap van de NCG is fijn. En ik hoop dat de wethouder morgen met hetzelfde verhaal komt; dat er sprake is van een misverstand. Als fracties hebben wij mondelinge vragen gesteld die morgen tijdens het Politieke Vragenuur behandeld gaan worden.”

Duidelijkheid

De politicus van de ChristenUnie herhaalt nog eens het belang van duidelijkheid: “Het gaat over de veiligheid in je eigen woning. Het gaat om mensen die al sinds 2017 in onzekerheid zitten. Is mijn huis dermate onveilig dat het versterkt moet worden? Of hoeft dat misschien toch niet? Deze mensen verdienen duidelijkheid.”