Oorwassing Be Quick 1887 tegen TVC’28

Foto Andor Heij: Be Quick 1887 - TVC'28

Be Quick 1887 heeft zondag in Tubbergen een flink pak slaag gekregen van TVC’28. Het werd 7-1 voor de Twentse ploeg.

De Groningers hadden bij winst TVC’28 op de ranglijst kunnen passeren, maar dat zat er nooit in. Be Quick kreeg wel een paar kansjes voor rust, maar keek tijdens de thee al tegen een 4-0 achterstand aan. Mart Groothuis kopte de 1-0 binnen en maakte ook de tweede voor TVC’28. Okke Schepers schoot vervolgens twee keer raak: 4-0.

Binnen het uur was het 6-0 door de derde van Groothuis en een kopbal van Jelle Leenders. Na 66 minuten deed Sven van der Velde wat terug voor Be Quick. Van der Velde schoot vanuit een corner rechtstreeks raak: 6-1. Stef Snijders had voor TVC’28 het slotakkoord in huis 7-1.

Be Quick blijft dertiende in de vierde divisie D met 19 punten uit 19 wedstrijden.