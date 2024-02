Onvrede over fietsers en voetgangers op Grote Markt

De Grote Markt wordt verbouwd. Er zijn fonteinen geplaatst, bomen geplant en de busbaan is verdwenen.

Daarnaast is het nu een ruimte die fietsers en voetgangers met elkaar moeten delen. Dit concept is al op meerdere plekken in de stad uitgevoerd, zoals in de Folkingestraat en Zwanestraat. Nu moet ook de Grote Markt eraan geloven, en dat vinden veel mensen geen goed plan. “Ze hadden het gewoon zoals het was moeten laten, met kraampjes op de markt,” zegt een voorbijganger. Iemand ander vindt het even wennen. “Het is nog niet heel goed geregeld. Vooral als er toeristen zijn is het wat lastiger natuurlijk.”

De meeste mensen vinden dat de Grote Markt alleen toegankelijk moet zijn voor voetgangers. “Ik denk dat het lastig is om te regelen, maar ik zou het een voetgangersgebied maken. Dan moeten de fietsers maar een blokje om.”