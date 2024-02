Ontsnapte tbs’er in Van Mesdag voor Duitse straf, voortvluchtige werd eerder veroordeeld voor zware mishandeling

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De voortvluchtige psychotische tbs’er Mouloud M., die een week geleden ontsnapte aan zijn begeleiders tijdens een verlof in Groningen, heeft een uitgebreid Nederlands strafblad. Maar het misdrijf waarvoor hij in de Van Mesdagkliniek zit vond plaats in Duitsland, zo stelt het AD. De krant denkt dat deze straf werd opgelegd voor een zwaar misdrijf.

De politie deed woensdagavond een dringende oproep aan het publiek om mee te helpen bij de zoektocht naar M. Het OM vertelt aan het AD dat er de afgelopen week met man en macht naar M. is gezocht, maar zonder resultaat. Het vrijgeven van de naam en foto van de voortvluchtige tbs’er is volgens het OM het zwaarste middel wat gebruikt kan worden om M. op te sporen.

M. is geen onbekende in zowel het Nederlandse en het Duitse justitiële systeem. De rechtbank veroordeelde de voortvluchtige vier jaar geleden voor een zware mishandeling van een maatschappelijk werker in Amsterdam. Daarbij sloeg hij de maatschappelijk het ziekenhuis in en kon de nu voortvluchtige tbs’s er alleen worden gestopt door anderen medewerkers. Ook werd M. veroordeeld voor zware bedreigingen richting een behandelend arts in Atrecht.

Staf voor ‘zwaar delict’ in Duitsland

Het verblijf van M. in de tbs-kliniek in Groningen is niet het gevolg van een misdrijf in Nederland, maar in Duitsland. M. werd in 2020 veroordeeld voor de twee eerder genoemde misdrijven die in 2015 werden gepleegd. Dat gebeurde zo lang na de misdrijven, omdat M. in Duitsland zat opgesloten. Zijn verblijf in de Van Mesdagkliniek is volgens het AD een vervolg op deze straf. De krant denkt dat M. de Duitse straf kreeg opgelegd voor een zwaar delict.

Snel medicijnen nodig vanwege psychotisch gedrag

M. verbleef tot een week terug in de Van Mesdagkliniek, tot hij zich in Groningen aan zijn begeleiding wist te onttrekken. Volgens de politie heeft M. dringend medicatie nodig vanwege zijn psychotische gedrag. M. werd op woensdag 7 februari voor laatst gezien in de buurt van het Sterrenbos. De voortvluchtige is een man met een licht getinte huidskleur, is ongeveer 1.90 m lang, heeft kort donker opgeschoren haar, donkere wenkbrauwen, grote donkere bruine ogen, snor en baardgroei, tenger postuur, en is gekleed in een donkerblauwe gewatteerde jas, een donker blauwe spijkerbroek en zwarte schoenen. Opvallend is zijn strakke blik. Hij had geen geld of een telefoon bij zich.

De politie adviseert mensen die Mezlay (denken te) zien, om de ontsnapte man niet zelf te benaderen. In plaats daarvan roept de politie op 112 te bellen. Wie weet waar Mezlay verblijft, kan gratis bellen met de Opsporingstiplijn via 0800-6070.