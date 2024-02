Ondergrondse ruimte gevonden bij archeologisch onderzoek in Ten Post

Foto: Ingenieursbureau MUG

In eerste instantie leek het op een waterput. Maar inmiddels is duidelijk dat de gevonden ondergrondse ruimte bij de B Kuiperweg in Ten Post iets anders moet zijn geweest.

De ondergrondse ruimte werd maandag gevonden tijdens archeologisch onderzoek, wat wordt gehouden bij een woning die wordt gesloopt en herbouwd vanwege aardbevingsschade. De gevonden ruimte is ongeveer twee bij twee meter en zit vol modder.

Over de oorsprong van de ruimte is nog weinig te zeggen. Maar volgens archeoloog André Pleszynski van ingenieursbureau MUG zou het kunnen gaan om een ondergrondse plek voor onderduikers, die stamt uit de Tweede Wereldoorlog. Als de modder uit het ondergrondse hol is verwijderd, hopen de archeologen aanwijzingen te vinden voor de oorsprong van de ruimte.