On wint derby van GVAV, ook zege voor Velocitas; nederlaag voor PKC en GRC

ON-GVAV Rapiditas (Foto Martijn Minnema)

De stadsderby tussen Oranje Nassau en GVAV Rapiditas in 1J eindigde in een ruime zege voor ON, Velocitas pakte de zege tegen WKE’16. PKC’83 en GRC konden het niet bolwerken tegen hoogvliegers uit 1J en verloren allebei.

Koploper Oranje Nassau liet in drie van de vorige vier stadsderbys punten liggen maar had vanmiddag aan een kort maar krachtige productieve fase genoeg om de punten te pakken tegen laagvlieger GVAV Rapiditas. Er werd na een 3-0 ruststand met 4-1 gewonnen.

Het begin was voor ON zonder tot grote kansen komen. Een schot van Tim Deelen uit een moeilijke hoek en mooi schot van Ard Veenhof waren in het eerste kwartier de belangrijkste momenten voor ON. Daarna kwam GVAV Rapiditas beter in de wedstrijd en kreeg het ook een prima kans, maar bij een scrimmage konden de blauwhemden niet het laatste zetje geven. In een fase waarin de wedstrijd zich meer op ON helft afspeelde sloeg de thuisclub plotseling toe. Balverlies bij GVAV zorgde er voor dat Ard Veenhof er op links vandoor kon, zijn prima voorzet werd bij de tweede paal schitterend binnen geschoten door Ezra Schrijver en zo kwam ON na 35 minuten op 1-0. Drie minuten later stond het 2-0, Carsten Meijwaard redde nog op de poging van Ezra Schrijver maar in de rebound schoot Peter van Son via de onderkant lat de 2-0 binnen. De aangeslagen bokser die GVAV heette kreeg weer drie minuten later de knock out toegediend. Assist van Peter van Son, van dichtbij binnen geschoten door Rick Wiersma, 3-0.

Drie goals in zes minuten was GVAV te machtig, de wedstrijd was op slag beslist en alle hoop op een resultaat bij GVAV was weg.

Na rust scoorden beide clubs nog een goal, voor Peter van Son was driemaal scheepsrecht. De derde keer dat hij alleen op Meijwaard af ging had hij in tegenstelling tot de vorige twee keer succes en maakte er in de 63′ minuut 4-0 van. ON speelde de bal rond, GVAV voetbalde de tweede helft met de moed der wanhoop uit en boekte in de 85′ minuut nog een succesje. Jonathan van Dorssen strandde nog op ON keeper Joar Terpstra, maar in de rebound schoot Patrick Venema de 4-1 alsnog binnen. ON gaf over de hele wedstrijd vrijwel niks weg en creëerde voldoende kansen om een op basis van het laatste uur dikverdiende zege te behalen. ON blijft koploper, GVAV staat nog steeds voorlaatst.

Velocitas was op eigen helft nipt sterker dan WKE’16. Bij rust leidde Velocitas met 1-0 door een treffer van Mervyn Bos kort voor rust. Na rust kwam WKE’16 in de slotfase verdiend op 1-1 door Djairo Fik maar in de absolute slotfase (waarin het duel wegens verhitte toestanden met slaags geraakte toeschouwers nog even stil lag) bezorgde Jesse Bosgraaf Velocitas de zege, 2-1. Velocitas staat vijfde.

PKC’83 verloor thuis met 0-3 van nummer drie HZVV. Het was voor HZVV pas de eerste uitzege dit seizoen. De gasten kwamen voor rust op 0-1 door Gabriel Fernando nadat ze al de nodige kansen onbenut hadden gelaten.

Na een uur scoorde Gabriel Fernando ook de 0-2. PKC’83 bleef lang in de wedstrijd en was nog een paar keer dichtbij de 2-1 waarna Joran Popovic het duel in de blessuretijd definitief besliste. PKC’83 staat net boven de streep achtste met één punt voorsprong.

GRC verloor bij nummer drie DZOH met 3-1 en staat tiende. DZOH stond na iets meer dan een kwartier al op 2-0. Acht minuten voor tijd bracht Ronald Paans met de 2-1 de spanning nog terug, maar dat was van korte duur. Zeven minuten later viel de 3-1 en had DZOH de buit binnen.