Omgeving winkelcentrum Lewenborg krijgt meer zitplekken en meer groen

foto BooST (Bert Oost)

De gemeente trekt bijna 1,3 miljoen euro uit voor de vernieuwing van winkelcentrum Lewenborg. Het plein moet gezelliger en groener worden.

Volgens het college is dat hard nodig, want de openbare ruimte sluit niet meer aan bij de wensen van vandaag. Het plein heeft weinig groen en er is weinig ruimte om elkaar te ontmoeten. Bovendien is het een hitte-eiland binnen een verder koele wijk. Het ontwerp voor het nieuwe plein is tot stand gekomen op basis van wensen van bewoners en ondernemers.

Het winkelcentrum zelf is vorig jaar vernieuwd, en nu is het plein aan de beurt. Zo komt er een meer logische route voor fietsers en brommers, om langs het plein te rijden in plaats van er over heen. De toeritten van de parkeerpleinen worden versmald er er komen veiliger looproutes. Het winkelplein krijgt meer zitplekken en meer groen, waaronder enkele plantvakken met in totaal twintig bomen.

Tenslotte komt er wel een speelplek voor kleine kinderen, maar geen waterspeelelement. Daar geeft het waterbedrijf geen toestemming voor. De gemeente hoopt komend najaar met de aanpak te beginnen.