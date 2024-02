OM eist 18 jaar cel tegen man (31) die vrouw (70) doodstak aan Holtstek

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Het Openbaar Ministerie wil dat de 31-jarige man, die heeft bekend dat hij op 31 januari vorig jaar een 70-jarige vrouw heeft neergestoken in haar woning aan de Holtstek, achttien jaar de cel in gaat voor zijn daad. De steekwond die de man toebracht aan de vrouw werd haar uiteindelijk fataal.

Op de bewuste dinsdagmiddag klopte de man aan bij de woning, zo stelt het OM. De vrouw deed open en kreeg vrijwel direct een mes in haar buik gestoken. “De verdachte verklaart expliciet dat hij het slachtoffer heeft gestoken omdat hij wilde dat ze buiten bewustzijn zou raken, zodat hij haar kon beroven”, zegt de officier van justitie in haar requisitoir. “Zij was geen bedreiging voor hem, ze stond volgens de verdachte simpelweg in de weg van zijn plan om te stelen.”

Maar van stelen kwam niets terecht voor de verdachte, want het geschreeuw van de vrouw lokte de buren naar de woning. De verdachte probeerden te vluchten, maar kort na het incident werden de 31-jarige man uit Budel en een onschuldige man uit Hoogeveen aangehouden in de buurt.

De vrouw overleed een week na het incident aan haar verwondingen. Het OM kan de verdachte geen moord ten laste leggen, maar wel gekwalificeerde doodslag. Volgens het OM is de verdachte ‘ijskoud’ in zijn houding over het incident: “Hij voelde er niets bij toen hij het slachtoffer stak. Als de buren niet zouden zijn gekomen, verklaart hij dat hij alsnog spullen zou hebben gestolen.”

De man was nog maar kort in Nederland en had alleen een verblijfsvergunning in Zweden. “Volgens eigen zeggen was hij naar ons land gekomen om te komen stelen”, stelt het OM, die de verdachte ook beschuldigt van twee pogingen tot het stelen van auto’s en het vernielen van één van de auto’s.