Noorderpoort wil nieuw gebouw voor creatieve opleidingen op grasveld bij Stadspark

Afbeelding: Don Hofstee via Google Maps - Streetview

Onderwijsinstelling Noorderpoort wil de opleidingen voor haar creatieve beroepen verhuizen uit het monumentale pand op de hoek van de Verzetsstrijderslaan en de Paterswoldseweg en deze onderbrengen in een nieuw gebouw.

Noordpoort heeft haar oog laten vallen op een grasveld en parkeerplaats tussen de Verzetsstrijderslaan en het Stadspark, zo laat het gemeentebestuur vrijdag weten aan de gemeenteraad.

Het oude monumentale pand van Noorderpoort, het gebouw wat in 1958 werd gebouw als kweekschool (en later de ALO), is volgens Noorderpoort niet meer geschikt om de opleidingen voor bijvoorbeeld fotograaf, acteur en mediavormgever te geven. De onderwijsinstelling wil onder meer modernere praktijkruimtes. De gemeente laat weten dat Noorderpoort wel onderwijs wil blijven geven in het monumentale pand.

Noorderpoort kijkt naar het bestaande grasveld en de naastliggende parkeerplaats om een nieuw gebouw neer te zetten. Harde, concrete plannen zijn er nog niet, maar de gemeente wil de openbare ruimte om de school het liefst direct meenemen wanneer de nieuwbouw begint. “Meer groen voor de stad, extra ruimte voor onderwijs en een betere verbinding tussen stad, onderwijs en het stads- en voorpark”, schrijft het college.

Het ‘multisportveld’ tussen de parkeerplaats en de Verzetsstrijderslaan moet blijven staan, aldus het college. Half maart wil Noorderpoort haar eerste plannen laten zien, tijdens een inloopbijeenkomst voor omwonenden.