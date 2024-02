Nog geen grote zorgen over leegstand in Zwanestraat bij andere winkeliers: ‘Lege panden betekent nieuwe kansen’

Hoewel de relatief hoge leegstand in de Zwanestraat voor sommige ondernemers wel degelijk zorgt voor minder aanloop en soms zelfs dalende omzet, maken de meeste zich nog weinig tot geen zorgen over het dalende winkelaanbod in de straat.

Na het vertrek van Modezaak Palazzo staan in de Zwanestraat nu tien panden leeg. Maar de ondernemers die OOG deze week sprak lijken zich nog weinig zorgen te maken. “Als je het over de hele breedte bekijkt, valt het reuze mee”, vertelt Paul Vetter van SchoenenZaken. “Het is een hele lange straat, in dit hoekje zitten zestig ondernemers.”

Maar dat de leegstand wat zichtbaar (en in sommige gevallen ook voelbaar is), kunnen ook de ondernemers niet ontkennen: “Het is nu weer zo dat er wat meer ruimte is”, vertelt Cor Dijkstra van De Kaaskop. “Maar toen wij dertien jaar geleden aan het uitzoeken waren waar we naartoe wilden, stonden hier ook zeven panden leeg. Dus daar liggen gewoon mooie kansen voor ondernemers.”

Op de vraag of de relatief hoge leegstand ook de andere ondernemers raakt, wordt verschillend gereageerd. De algemene tendens lijkt minder aanloop te zijn van het winkelend publiek. Dat zorgt echter niet bij alle ondernemers in de straat voor dalende omzet.

Maar naar echte speciaalzaken en ‘niche’-winkels blijft gewoon vraag, denken de meeste winkeliers in de Zwanestraat. Dijkstra: “Er is best een grote groep mensen die gewoon goed geholpen wil worden in een fysieke winkel, ondanks het internetgeweld. Dus wat meer leegstand betekent, in mijn ogen, heel veel kansen voor goede ondernemers in de leegstaande panden!”