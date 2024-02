Nieuwe situaties voor fietsers rond Stadspark en Vrijheidsplein

Aanpak Ring Zuid leidt niet alleen tot veranderingen voor de automobilist, maar ook voor de fietser. In het westen van de stad zijn er drie situaties die veranderen.

Bij de dubbele rotonde bij Corpus den Hoorn/Stadspark verandert het fietspad. In de oude situatie waren er fietspaden aan beide zijden van de rotonde. In de nieuwe situatie ligt er alleen een fietspad aan de oostzijde. Kom je vanaf de Laan Corpus den Hoorn en ga je rechtdoor richting Stadspark, dan hoef je niet meer drie wegen over te steken, maar twee.

Bovendien rijdt er dan op de twee rotondes minder autoverkeer.

Jarenlang gebruikten fietsers een tunneltje om van Martiniplaza naar Gasunie te komen. Enkele jaren geleden is het tunneltje verdwenen. In de nieuwe situatie is de westelijke ringweg ‘opgetild’. Daarom kun je straks op de fiets over de Leonard Springerlaan onder de westelijke ringweg door. Omdat hier ook een oprit en afrit ligt voor autoverkeer, komen er wel verkeerslichten bij.

Ook verandert de fietsverbinding tussen de Laan van de Vrede en Martiniplaza. In het verleden moest je hier de drukke oprit en de afrit oversteken. In de nieuwe situatie fiets je onder de oprit en de afrit door. Dit is overzichtelijker en veiliger.