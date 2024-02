‘Nieuwe Poort gaat ruim 300 miljoen euro kosten’

De bouw van de Nieuwe Poort, wanneer die wordt gebouwd aan de zuidkant van het Hoofdstation, gaat zeker 300 miljoen euro kosten. Dat bevestigt wethouder Rik van Niejenhuis aan DvhN.

De krant zelf stelt geruchten te horen over 380 miljoen euro voor het plan, omdat de aanleg van een parkeergarage nog niet zou zijn berekend. De teller voor de Nieuwe Poort achter het hoofdstation stond tot nu tot op iets minder dan 270 miljoen euro.

Voor het eind van de maand moet er duidelijkheid zijn, wanneer een onderzoek naar de bouw van de Nieuwe Poort achter het Hoofdstation naar buiten komt. De locatie is nog niet zeker, want ook een verhuizing van de Oosterpoort (wat de Nieuwe Poort moet gaan heten) naar het Suikerterrein wordt onderzocht. Donderdag gaan de gemeente en de Oosterpoort belangstellenden bijpraten over status van het verhuizingsproject.