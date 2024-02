Nieuwe foto van voortvluchtige tbs-er Mouloud Mezlay

Beeld: Opspring verzocht

De politie heeft een betere foto vrijgegeven van Mouloud Mezlay. De foto werd dinsdag getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht op NPO1.

De 33-jarige tbs’er ging er twee weken geleden vandoor tijdens een begeleid verlof. Hij verbleef in de Van Mesdagkliniek aan de Hereweg en is op woensdag 7 februari voor het laatst gezien in de buurt van het Sterrebos.

Ondanks dat de politie meer dan 150 tips kreeg, is Mezlay nog altijd spoorloos. De politie heeft daarom nu een betere foto van hem verspreid. Mezlay is ongeveer 1.90 meter lang en heeft een licht getinte huidskleur. Hij heeft donker, kort, opgeschoren haar, een snor en klein baardje. De politie vraagt mensen die hem zien om hem niet te benaderen, maar 112 te bellen.