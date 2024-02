Nieuwe bushaltes ‘Julianaplein’ langs Brailleweg vanaf vrijdag in gebruik

Foto: Aannemerscombinatie Herepoort via Aanpak Ring-Zuid

Komende vrijdag worden aan de Brailleweg de nieuwe bushaltes ‘Julianaplein’ in gebruik genomen. De tijdelijke bushaltes aan de zuidkant van het Julianaplein zijn er vanaf dan niet meer.

De nieuwe haltes Julianaplein staan aan de toekomstige ovonde op de Brailleweg. De bussen die vanaf het station komen, stoppen naast de ovonde op een aparte verbindingsweg. De bussen richting het station hebben hun halte aan de noordkant van de ovonde. Beide haltes zijn zo ingericht dat het autoverkeer langs de stilstaande bus kan rijden.

De haltes worden bereikbaar gemaakt vanuit de Rivierenbuurt en vanaf de Muntingbrug. Er komt een tijdelijke oversteek voor voetgangers en fietsers over de Brailleweg, op de plek waar later de nieuwe fiets- en voetgangersoversteek komt. Deze tijdelijke oversteek krijgt geen verkeerslichten, omdat de Brailleweg nu nog in beide richtingen slechts één rijstrook heeft. Fietsers en voetgangers kunnen de Brailleweg daarom in twee etappes oversteken.

De tijdelijke haltes aan de zuidkant van het Julianaplein zijn vanaf vrijdag juist buiten gebruik. Hier wordt binnenkort ook de fietsenstalling weggehaald. Aanpak Ring-Zuid waarschuwt eigenaren van fietsen daarom om nu alvast hun fiets weg te halen.