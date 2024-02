Nieuwe bordspelclub Hoge Ogen in Haren voor spelletjesliefhebbers en beginners

Foto: google maps

Erwin Versteeg was vanochtend te gast bij OOG Radio in de OOG Ochtendshow. Hij is mede-oprichter van de bordspelclub Hoge Ogen in Haren. De OOG Ochtendshow luister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur. Beluister hier het interview van Rick van der Velde en Jan Kooistra met Erwin Versteeg.

Wie van bordspellen houdt, kan vanaf 1 maart terecht bij de nieuwe bordspelclub Hoge Ogen in Haren. De spelletjesavonden worden iedere vrijdagavond tijdens de oneven weeknummers georganiseerd in buurthuis De Mellenshorst.

De club is opgericht door drie inwoners uit Haren met een voorliefde voor spelletjes. Marleen Godlieb, een van de oprichters van de spelletjesclub, deed een oproep op Facebook met de vraag of er een bordspelavond was en ontdekte dat die er nog niet was. Veel mensen vonden het een goed idee en zo ontstond Hoge Ogen. ‘In Groningen was al een bordspelclub’, vertelt Versteeg. ‘Wat ze in Groningen kunnen, kunnen we in Haren ook,’

De organisatie hoopt met de spelletjesavonden een breed publiek te trekken. ‘Onze insteek is voor ieder wat wils, van jong tot oud. We willen een grote diversiteit aan bordspellen presenteren.’ Wie mee wil doen kan zich opgeven via hogeogenharen@gmail.com. De toegang is gratis.

Beluister hier alle radio-interviews van de OOG Ochtendshow. Wil je ook radio maken bij OOG? We zoeken momenteel redacteuren, technici en presentatoren op vrijwillige basis. Reageer snel via ochtendshow@oogradio.nl