Nieuwe betonbarrier geplaatst tussen Vrijheidsplein en Julianaplein

Impressie via Groningen Bereikbaar

Vanaf maandag gaat aannemerscombinatie Herepoort twee weken aan de slag met het plaatsen we een nieuwe betonbarrier in het midden van de zuidelijke ringweg tussen het Vrijheidsplein en het Julianaplein.

Herepoort begint bij het Vrijheidsplein en werkt gedurende twee weken naar het Julianaplein toe. In de barrier worden later rozenstruiken geplant.

De betonbarrier wordt overdag gestort. Om scheurvorming in het beton te voorkomen, moeten we het gestorte beton op tijd inzagen. Dit kan geluidsoverlast en trillingen geven. Dat geldt ook voor het inzagen, wat op ieder moment zou kunnen plaatsvinden. Dat komt omdat het inzagen moet gebeuren op het moment dat het beton hard is.

Als het te hard regent, gaan de werkzaamheden niet door. In dat geval schuiven de werkzaamheden op.