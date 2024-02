‘Nieuw’ gebouw van Vindicat heeft plekje gekregen in Madurodam

Foto: Sebastiaan Scheffer

Studentenvereniging Vindicat is afgelopen vrijdag verhuisd naar haar nieuwe onderkomen. Waar deze verhuizing in Groningen in 2014 al plaatsvond, moest 250 kilometer verderop de verhuizing nog plaatsvinden.

In Madurodam, in Rotterdam, is sinds 2005 het sociëteitsgebouw van Vindicat te zien. Bezoekers kregen daar de afgelopen jaren de oude situatie voorgeschoteld. Precies tien jaar geleden nam Vindicat echter haar intrek in een nieuw gebouw. Door de herontwikkeling van de oostwand moest het oude onderkomen gesloopt worden. En dat is nu ook doorgevoerd in Rotterdam. De miniatuur van het oude pand is vernietigd. De afgelopen periode is er gewerkt aan een miniatuur van het nieuwe gebouw, waarbij deze gemaakt is op een schaal van 1 op 25. Een groep van de studentenvereniging was vrijdag in het park aanwezig om de nieuwe miniatuur te onthullen.

Het Vindicat-gebouw is niet het enige Groningse miniatuur in Madurodam. Ook het Groninger Museum en het Hoofdstation zijn er te zien. En studentenhuis The House of Father Tuck uit de Schildersbuurt is er te bewonderen.