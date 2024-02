Nedersaksenlijn op tegenvallerslijst voor Omtzigt, grootte tekort weggelakt

Foto Andor Heij. Station Emmen. Nedersaksenlijn

De Nedersaksenlijn is een van de overheidsprojecten waarbij financiële tegenvallers zijn. Dat blijkt uit de lijst met financiële tegenvallers, die de ministeries vorige week meegaven aan informateur Ronald Plasterk op verzoek van Pieter Omtzigt (NSC).

De Nedersaksenlijn, de geplande spoorweg tussen Groningen, Emmen en Ensched, staat op de lijst die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aanleverde. De Nedersaksenlijn staat tussen infrastructurele projecten, waarvan zeker 500 miljoen euro nog niet gedekt is door een begroting. Dat klopt ook, want er zijn afspraken gemaakt over de spoorlijn waarvoor nog niet voldoende geld beschikbaar is.

Om hoeveel geld het tekort gaat, is niet bekend. Het bedrag wat het ministerie verwacht nog te moeten dekken is weggelakt in de stukken. Datzelfde geldt ook voor een toelichting die het ministerie opstelde over het financiële tekort. Ramingen voor de bouw van de volledige Nedersaksenlijn lopen nu nog flink uiteen. 500, 600, 800 en zelfs 1250 miljoen euro worden genoemd. Het eerste deel van de Nedersaksenlijn, het spoor tussen Veendam en Stadskanaal, moet in 2026 klaar zijn. Daar is inmiddels geld voor. Daarna volgen nog bouwprojecten tussen Stadskanaal en Emmen, tussen Emmen en Musselkanaal en moet het spoor bij Almelo verbouwd worden.