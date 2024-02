Nederland op voorsprong in MartiniPlaza dankzij overwinning Griekspoor in Davis-Cup kwalificatie

Screencap uit livestream (via KNLTB)

Met twee keer 7-6 op het scorebord heeft Tallon Griekspoor het Nederlandse Davis-Cup Team vrijdagmiddag op voorsprong gezet in de kwalificatiewedstrijd tegen Zwitserland in MartiniPlaza.

Griekspoor, de nummer 29 van de wereld in het enkelspel, was in de tweesetter te sterk voor Marc-Andrea Hüsler (ATP-199). De partij was daarmee binnen twee uur beslist, ondanks meerdere onderbrekingen vanwege klachten over de kwaliteit van de tennisballen aan het begin van de eerste set.

Inmiddels staat Botic van de Zandschulp (ATP-64) voor Nederland op de baan in MartiniPlaza. Hij neemt het op tegen Leandro Riedi (ATP-175). Het Davis-Cup feest in MartiniPlaza gaat zaterdag verder en begint met een dubbelspel tussen beide landen. Vervolgens worden er nog twee enkelspelpartijen gespeeld. Mocht de stand beslist zijn na de dubbel of eerste single dan wordt de tweede singlewedstrijd niet meer gespeeld. De wedstrijden op zaterdag starten om 13.00 uur.